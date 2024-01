Basket Serie C. Busnago chiede strada a Villasanta. Lissone a Calolziocorte per correre

È il weekend del derby brianzolo di C Regionale. Si gioca domani alle 18 a Villasanta la sfida tra il fanalino di coda Italcontrol Team 86 e la Fortitudo Busnago di coach Ascenzo che dopo un 2023 avaro di soddisfazioni, ha iniziato bene l’anno sbancando Calolziocorte. Ma ai collegiali i 10 punti in classifica attuali stanno assai stretti. Vanno peggio le cose ai gialloblù, ultimi in compagnia di Mi games. Sempre nel girone Est C gioca questa sera alle 20.30 la Galvi Lissone in piena corsa per l’accesso diretto ai playoff. Se Romano è irraggiungibile, il secondo posto è ampiamente alla portata dei ragazzi di Sebastiano Fumagalli di scena proprio a Calolziocorte in quello che per loro è il primo impegno dell’anno.

Nel girone Ovest A Varedo tenta il colpo con Cermenate. In Divisione Regionale 1 tre i posticipi domenicali: Mojazza-Groane, Biassono-Almenno e Malaspina-Agrate.

Ro.San.