Basket Serie C. Busnago oggi sfida Milano

Scende in campo la serie C in quello che è il turno di riposo della Galvi Lissone reduce dalla terza vittoria stagionale contro Calolziocorte 81-65. Quindi spazio alle altre a partire dalla Fortitudo Busnago che scende in campo oggi alle 18.30 in casa contro Pallacanestro Milano. Villasanta invece è ancora alla ricerca del primo squillo. I gialloblù ci provano a Gorgonzola. Domani alle 18 la Poli. Varedo che ospita l’Osal Novate. In Divisione Regionale 1 da segnalare la sfida al vertice di domani sera alle 18 a Carate tra Masters e la neopromossa Pob Binzago. Domenica (alle 19.30) Ussa Nova contro l’altra capolista Mojazza Milano. È derby anche a Biassono (19) tra i locali e la Dipo.