Basket Serie C. Castelnovo Monti pronto a punire anche Molinella

Posticipo domenicale per una E80 Castelnovo Monti (28) che non si vuole fermare. Alle 17, al PalaGiovanelli, i "cinghiali" vanno a caccia della terza vittoria consecutiva, utile a consolidare il secondo posto alle spalle dell’imbattibile Ozzano, ospitando una Molinella (24) in crisi, come dimostrano i 3 stop di fila, l’ultimo in casa con Montecchio. Gli uomini di Vozza, invece, corrono forte e vogliono essere protagonisti in questo finale di regular season. Tra i bolognesi occhio all’esperto play Seravalli (14,8 punti di media), Bianchi (10,4) e ai lunghi Carella (13,6) e Farabegoli (10,4).