Basket serie c. Castelnovo Monti vuole la 6ª perla di fila

L’LG Castelnovo Monti (18) inaugura il programma dell’ultima d’andata di Serie C facendo visita, alle 18, al CMP Granarolo (12). Gli appenninici, che hanno chiuso il 2024 con 5 vittorie di fila, vanno a caccia di un altro risultato positivo per consolidare la terza posizione in classifica e, perché no, sognare qualcosa in più. Un aiuto può arrivare dall’Emil Gas Scandiano (16), che alle 21 fa visita alla Virtus Medicina (20), seconda della classe: dopo l’inatteso stop prenatalizio col CVD Casalecchio, gli uomini di Spaggiari vanno a caccia di un’impresa dove nessuno, finora, è mai riuscito, visto che i bolognesi in casa sono 6-0.

Alle 20 vuole proseguire nella propria risalita la Clevertech Montecchio (8), in campo al PalaEnza di Sant’Ilario con l’SG Fortitudo (6): gli ospiti sono in crisi, con 4 kappao consecutivi alle spalle, quindi per i biancoblù di Castellani l’occasione è davvero ghiotta. Posticipo domenicale, infine, per la Pallacanestro Novellara (6), impegnata alle 18,30 nel posticipo sul campo della già citata Casalecchio (12).