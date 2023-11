Basket serie c. Castelnovo Monti e Montecchio cercano la svolta

Punti preziosi per la classifica in palio al PalaGiovanelli, dove alle 17 c’è il posticipo della 7ª giornata.

A contenderseli l’E80 Group Castelnovo Monti (8) e la Clevertech Montecchio (2), entrambe bisognose di un successo per dare una svolta alla stagione: gli appenninici, dopo un ottimo avvio, hanno perso le ultime 2 di seguito con Scandiano e Modena, e se vogliono competere per traguardi di alto livello hanno necessità di ritrovare continuità. Dall’altra parte c’è una Clevertech il cui inizio è stato inferiore alle attese: per abbandonare l’ultima piazza serve tutt’altro spirito, sperando di recuperare il prima possibile Di Noia.

DR1. Negli anticipi Reggiolo (10) batte 76-69 la Benedetto Cento (4), mentre il Nubilaria (6) ha la meglio 58-49 con l’iCare Cavriago (2); oggi alle 18 Vignola (10)-Basket Jolly (8).