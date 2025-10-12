Basket Serie C. Castelnovo sfida Piacenza. Fortitudo a Montecchio
Tris di impegni domenicali per le reggiane. Si comincia alle 17 all’ombra della Pietra, con l’E80 Group Castelnovo Monti (4)...
Tris di impegni domenicali per le reggiane. Si comincia alle 17 all’ombra della Pietra, con l’E80 Group Castelnovo Monti (4) che riceve la visita della neopromossa Piacenza Club (2) e vuole mantenersi a punteggio pieno dopo le agevoli vittorie con Vignola e Fortitudo: nelle fila ospiti occhio all’esperienza dei vari Bassani e Galli, oltre agli esterni Livelli e Roljic.
Alle 18, invece, la Clevertech Montecchio (4) riceve al PalaEnza la già citata SG Fortitudo: i biancoblu sono partiti col piede giusto, inanellando due vittorie consecutive, e davanti al pubblico amico possono mettere nel mirino il tris, affidandosi a Lavacchielli, Magnani e Germani.
Un’altra matricola, sempre alle 18, si frappone invece sulla strada dell’Emil Gas Scandiano (0): i biancoblu, ancora fermi al palo, cercano il primo hurrà sul campo del Modena Basket (2), guidato da coach Stachezzini, che vanta nel roster tanti giocatori visti nel reggiano, in particolare a Correggio, dai due Guardasoni a Riccò, passando per Morgotti e Manicardi.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su