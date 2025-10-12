Basket Serie C. Castelnovo sfida Piacenza. Fortitudo a Montecchio

Tris di impegni domenicali per le reggiane. Si comincia alle 17 all’ombra della Pietra, con l’E80 Group Castelnovo Monti (4) che riceve la visita della neopromossa Piacenza Club (2) e vuole mantenersi a punteggio pieno dopo le agevoli vittorie con Vignola e Fortitudo: nelle fila ospiti occhio all’esperienza dei vari Bassani e Galli, oltre agli esterni Livelli e Roljic.

Alle 18, invece, la Clevertech Montecchio (4) riceve al PalaEnza la già citata SG Fortitudo: i biancoblu sono partiti col piede giusto, inanellando due vittorie consecutive, e davanti al pubblico amico possono mettere nel mirino il tris, affidandosi a Lavacchielli, Magnani e Germani.

Un’altra matricola, sempre alle 18, si frappone invece sulla strada dell’Emil Gas Scandiano (0): i biancoblu, ancora fermi al palo, cercano il primo hurrà sul campo del Modena Basket (2), guidato da coach Stachezzini, che vanta nel roster tanti giocatori visti nel reggiano, in particolare a Correggio, dai due Guardasoni a Riccò, passando per Morgotti e Manicardi.