Basket Serie C. Certaldo ko all’esordio. Fatali gli ultimi 7 minuti
Pino Firenze 71 Virtus Certaldo 54 PINO DRAGONS FIRENZE: Neri Arauz n.e, Geppetti 4, Salvetti 2, Sciclone n.e., Torricini 2, Forzieri 15, Dionisi...
Pino Firenze
71
Virtus Certaldo
54
PINO DRAGONS FIRENZE: Neri Arauz n.e, Geppetti 4, Salvetti 2, Sciclone n.e., Torricini 2, Forzieri 15, Dionisi 10, Capecchi A. 3, Calamassi 12, Pacini 3, Lonati 8, Balestra 12, All.: Novelli.
VIRTUS CERTALDO: Rettori 16, Silveira 11, Rosi 10, Mencherini 8, Ricci 5, Gualtieri 4, Ceccarelli, Viviani, Guainai, Fedeli n.e., Nesi n.e., Maltomini n.e. All.: Crocetti.
Arbitri: Barbanti di Livorno e Volpi di Cecina.
Parziali: 20-16; 36-30; 49-44.
FIRENZE – La neopromossa Virtus Certaldo esce sconfitta dal Pala Coverciano nell’esordio del campionato di Serie C contro il Pino Dragons Firenze. Fatali ai valdelsani gli ultimi sette minuti, dopo essere rimasti sempre agganciati nel punteggio. La squadra di coach Crocetti, con medie al tiro al di sotto di quelle abituali, tiene comunque testa agli avversari, soprattutto nei due quarti centrali, grazie ad una discreta prestazione in fase difensiva.
La squadra cede tuttavia nettamente nelle battute centrali e finali dell’ultimo quarto, subendo un brutto parziale che ha condizionato il punteggio finale dell’incontro.
