Basket Serie C. Correggio punta al blitz a Modena. Scandiano: vita facile col Magik?

Duplice trasferta per le reggiane impegnate nella seconda e ultima giornata ad orologio. Si comincia alle 20 da Modena, dove la Pallacanestro Correggio (16) affronta il Mo.Ba (14): due squadre che vivono momenti diametralmente opposti, dal momento che la squadra di Papaleo – con il successo casalingo nel derby con Montecchio – ha raggiunto le 3 vittorie consecutive e affronterà la poule salvezza con entusiasmo; gli avversari, invece, sono reduci da 5 stop di fila e vogliono utilizzare l’impegno odierno per tentare di uscire dal tunnel. Alle 21 trasferta per l’Emil Gas Scandiano (32): archiviato il discorso primo posto grazie al successo in rimonta contro la Francesco Francia nel big match dell’ultima giornata, i bianco-blu sono ospiti del Magik (10), penultimo, e puntano a prepararsi al meglio alla poule promozione.

Domani alle 18 le altre sfide, Bmr Basket 2000 (26)-CVD Casalecchio (22), Clevertech Montecchio (10)-Novellara (8) e Francesco Francia Zola Predosa (28)-E80 Castelnovo Monti (24), con Basket 2000 e Castelnovo che si giocano il terzo e ultimo posto per accedere ai playoff.