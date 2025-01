Basket serie C:. Cortesi show,. Argenta sorride

Gioia grande in casa SimaBio Argenta, che vince una partita incredibile rimontando 10 punti di scarto, contro un avversario diretto per la salvezza, Vignola, imponendosi 63-56. Che non sarà una serata facile lo si intuisce da subito, con Vignola pronti via avanti 3-12 con Torricelli e Cappelli. Il colpo è forte, ma Argenta non affonda, e comincia a macinare il proprio gioco, attaccando con pazienza e andando a guadagnare falli convertiti poi in lunetta.

Un tap in di Reggiani riporta sotto Simabio (19-24 al 14’), ma Vignola è solida, e con un gioco da tre punti di Perez si riporta avanti di 7 lunghezze, che lancia i suoi avanti 25-34 di fine 2° quarto. La partita diventa improvvisamente tesa, con Argenta a provare di riportarsi a contatto, e gli ospiti a rispondere scappando.

I modenesi al 34’ piazzano un break importante, andando avanti 46-54, Cortesi però non ci sta, e piazza 2 triple consecutive (saranno 14 i suoi punti segnati nel 4° quarto): 50-52. Altro 4-0 di Vignola, e siamo 50-56. Sarà questo l’ultimo canestro di Vignola, dopo di che segnerà solo Argenta. Un’altra tripla di Cortesi, il primo sorpasso e poi l’allungo vincente.