Basket serie C Costone al top, Mens Sana seconda

Uno spettacolo sportivo. È stato questo il derby tra Mens Sana e Costone, vinto dai gialloverdi per 82-78, al termine di un incontro intenso, tirato e combattuto: una bella vetrina per la pallacanestro senese giocata di fronte a un pubblico di quasi 1500 spettatori, tra cui oltre 300 costoniani tra familiari e settore giovanile. Il risultato del campo permette al Costone di centrare matematicamente il primo posto nella griglia playoff con un turno di anticipo rispetto alla fine del campionato. Ma non ridimensiona una Mens Sana a sua volta sicura del secondo piazzamento al termine della poule promozione, grazie alla contemporanea sconfitta di San Vincenzo in casa della Sancat Firenze. Traguardi, questi, che certificano l’ottimo percorso stagionale di entrambe le squadre. Sul campo Mens Sana e Costone si sono affrontate a viso aperto. La Mens Sana si è dimostrata squadra dalle mille e inaspettate risorse, un gruppo che non molla mai e che coach Betti riesce a far giocare in maniera intensa. Anche al cospetto di una squadra forte, quale è il Costone: la squadra di Tozzi impressiona sempre per lettura e capacità di interpretare le partite, oltre che per doti tecniche. Le 7 vittorie in 7 partite di poule promozione lo testimoniano. Il derby ha vissuto di fiammate e continui botta e risposta da una parte e dall’altra del parquet.

Grandi protagonisti sono stati Nasello e Banchi per il Costone, 19 punti a testa, trascinanti nel primo tempo insieme a Ondo Mengue (15). Dall’altra parte, ottima la prova di capitan Pannini, 17 punti, Prosek (16), autore dei canestri che hanno riaperto la partita dopo il break di 12-0 per il Costone nel 3° quarto, e Tognazzi, 22 punti, il cui unico neo è stato sbagliare i tiri liberi nel finale quando, dall’altra parte, la mano di Radchenko entrato a freddo non ha tremato. Ma, a prescindere da questo, tutto il pubblico si è alzato in piedi per tributare un meritato applauso a entrambe le squadre per lo spettacolo offerto. Con la speranza che i derby stagionali possano non essere finiti qui.

AF