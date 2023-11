Basket serie C. Costone, coach Tozzi: "Ora pensiamo a Prato"

"La classifica? Vuol dire poco. Sappiamo che abbiamo giocato 10 partite ufficiali tra campionato e coppa, vincendone 9 e perdendone una. Numeri importanti che testimoniano che stiamo facendo qualcosa di positivo. Ma il primo posto in classifica, sia per la formula del campionato che per il momento della stagione, lascia il tempo che trova". Parole del coach del Costone Maurizio Tozzi (foto) dopo la vittoria per 78-67 su San Vincenzo. Un’affermazione di carattere e di forza del Costone che ha avuto la meglio contro un avversario di qualità, grazie alle doti dei suoi singoli ma anche a una mentalità da grande squadra, soprattutto in difesa. Un risultato importante per i gialloverdi, al quinto successo consecutivo, che arriva alla vigilia dello scontro al vertice a Prato, contro l’altra grande favorita del girone reduce però dal ko a Montevarchi. "Dobbiamo andare avanti guardando partita dopo partita", ha detto ancora coach Tozzi che sottolinea: "Prato è una squadra che da anni gioca ai vertici della categoria. Hanno inserito giocatori forti e di grande esperienza. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, puntando sulle cose che sappiamo fare bene. Sarà una partita durissima, anche perché in trasferta ma c’è tutta l’energia, anche emotiva, per affrontare l’incontro".

AF