Basket Serie C. Costone dominatore del campionato. Fides Montevarchi spazzata via

COSTONE

87

MONTEVARCHI

60

COSTONE: Banchero 11, Tognazzi 1, Ceccarelli 4, Radchenko 4, Massari, Terrosi 4, Banchi 11, Zeneli 4, Piattelli, Ondo Mengue 23, Bruttini 7, Nasello 18. Allenatore Tozzi.

MONTEVARCHI: Francini 2, Bernini, Marciano 2, Hasanaj, Caponi 8, Sereni T. 20, Dainelli, Gironi 8, Zacchigna ne, Bonciani 7, Sereni F. 2, Malatesta 11. Allenatore Paludi.

Arbitri: Deliallisi, Meini.

Parziali: 20-15, 48-31, 63-45.

SIENA – Costone sempre più dominatore del campionato. Spazzata via al PalaOrlandi anche la Fides Montevarchi, altra avversaria tra le più accreditate del torneo. Si tratta del nono successo su dieci partite di campionato, oltre che della settima vittoria consecutiva: numeri che testimoniano chiaramente l’egemonia costoniana sul campionato e che, già prima della palla a due dell’incontro, certificavano il primo posto nel girone al termine del girone di andata per i gialloverdi. Per la cronaca, la partita con Montevarchi è durata appena 5 minuti, il tempo che serviva agli ospiti per trovare il momentaneo vantaggio per 10-5. Poi il time-out di coach Tozzi e la carica del Costone spazzavano via qualsiasi velleità valdarnese. Banchi, Banchero, Ondo Mengue, Zeneli e il solito Nasello: sono stati tanti i gialloverdi che si sono alternati nel ruolo di protagonista, mettendo a segno importanti realizzazioni che hanno permesso al Costone di prendere il largo fino al +17 di metà partita. Al rientro dagli spogliatoi, era Montevarchi che, guidata da Sereni, provava a riaprire la sfida portandosi sul -11 e costringendo coach Tozzi a un altro rapido time-out. Da lì ripartiva un nuovo assolo dei gialloverdi che, grazie ad una tripla di Nasello a ad un gioco da tre punti di Banchi indirizzavano definitivamente il match. Era poi Radchenko a fissare il punteggio sul 63-45 di fine terzo quarto. Anche nell’ultima frazione si proseguiva sulla falsa riga dei precedenti trenta minuti. Un super Ondo Mengue portava il Costone al massimo vantaggio sul +29. Il finale era accademia e trovavano spazio anche i più giovani aggregati al roster gialloverde. Al PalaOrlandi risuonava "Bandiera gialla": terminava 87-60. AF