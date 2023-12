Basket Serie C. Costone già in fuga. Bonelli e Nasello fanno i ‘pompieri’

Primo posto in solitaria in classifica, inseguitrici ben distanziate in graduatoria, miglior attacco e miglior difesa del torneo. Sono tanti i motivi per cui essere felici in casa Costone, nella settimana in cui la squadra resta ferma ai box per rispettare il turno di riposo. Eppure la società della Piaggia continua a volare basso, senza lasciarsi andare a facili entusiasmi. Lo testimoniano le parole del direttore sportivo gialloverde Francesco Bonelli che ha fatto il punto della situazione sulla stagiona dai canali social del Costone. "Siamo andati in crescendo – ha detto Bonelli -. Siamo partiti con un gruppo nuovo e un allenatore nuovo. C’è voluto un po’ di tempo per carburare ma adesso, dopo tre partite importanti e altrettante vittorie, possiamo dire di essere felici del percorso fatto. È ancora lunga ma ci riposiamo soddisfatti". L’obiettivo è già fissato a dopo il turno di riposo. "Ci aspettano subito due partite importanti (Union Prato in casa e Bottegone in trasferta, ndr), prima di ospitare Sansepolcro che è l’unica squadra che ci ha battuto in questa stagione. Poi, dopo le vacanze di Natale – prosegue Bonelli -, ci saranno le finali di Coppa Toscana: un evento che siamo orgogliosi di poter ospitare e che vogliamo assolutamente vincere". In settimana aveva parlato anche Ferdinando Nasello, punto di forza gialloverde, ospite della trasmissione Toscana Basket su Tele Centro 2. "Non è facile giocare da favoriti – aveva detto Nasello -. Ci sono tante pressioni, ma la squadra ha risposto molto bene. A inizio stagione davamo troppa retta a ciò che veniva detto dall’esterno. La svolta è arrivata con l’US Livorno, da lì in poi si è visto la compattezza del gruppo e cosa può fare il Costone. Siamo soddisfatti – ha concluso Nasello -, ma siamo alla fine del girone d’andata. Il campionato è ancora lungo".

AF