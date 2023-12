Basket Serie C. Costone, il dg Naldini avvisa: "Ora un trittico intenso»

"Dicembre è un mese tosto per noi, lo sapevamo, stiamo lavorando intensamente per non far calare l’attenzione". Parole del direttore generale del Costone Andrea Naldini (nella foto) nella settimana che riporta i gialloverdi sul parquet dopo il turno di riposo: domenica, al PalaOrlandi, arriva l’Union Prato. "Intenso il trittico che ci aspetta nelle prossime settimane – ha detto Naldini -: Union Prato, Bottegone e Sansepolcro sono squadre da tenere in grande considerazione". Poi c’è la Coppa Toscana, obiettivo dichiarato della società nella final four del PalaOrlandi del fine settimana dell’Epifania. "Ospitare l’evento è motivo di grande orgoglio – ha detto Naldini -. Siamo a lavoro per rendere l’appuntamento coinvolgente a 360°. In semifinale c’è Valdisieve: squadra tosta e fisica. Ma sono tutte avversarie difficili da affrontare. Le conosciamo bene, visto che sono tutte nel nostro stesso girone: a ulteriore conferma di come il raggruppamento sia formato da squadre molto attrezzate. La Coppa è un obiettivo a cui teniamo, non ci nascondiamo. Ma siamo anche consapevoli delle difficoltà – aggiunge il dg costoniano -. Legate agli avversari ma anche alla formula: in partite secche può succedere di tutto". Nell’ultimo post partita, coach Tozzi aveva parlato di alcuni problemi fisici che riguardano la squadra e in particolare Gianni Terrosi. "Terrosi sta stingendo i denti, dimostrandosi una gran persona sia dal punto di vista umano che sportivo – ha sottolineato il dg Naldini -. Ma non è il solo ad avere acciacchi. Tutto lo staff lavora per sopperire a questi problemi, fisiologici durante l’arco della stagione. Noi però non ci piangiamo addosso – ha concluso Naldini -. Andiamo avanti, cercando di superare anche questo tipo di ostacolo".

AF