Basket Serie C. Costone, la carica di capitan Bruttini: "Ancora non abbiamo fatto niente. Consapevoli che il bello deve venire»

Primo posto in cassaforte e nessuna voglia di fermarsi o concedere sconti agli avversari. Il Costone si prepara ad affrontare l’ultima giornata di campionato, in casa contro Pino Firenze domenica alle 18, con l’obiettivo di fare en plein in poule promozione. "Ancora non si è fatto niente ma, il fatto di aver vinto anche la seconda fase, deve essere un premio per i nostri sforzi. Siamo consapevoli però che il bello deve ancora venire". Parole di capitan Luigi Bruttini (nella foto) ai microfoni di RadioSienaTv, durante la trasmissione Domenica Sport sera. Dichiarazioni fatte all’indomani del secondo derby vinto in stagione, quello di sabato scorso in casa della Mens Sana, ma già proiettate all’ultimo impegno prima dei playoff. "Affronteremo molto probabilmente Agliana o in alternativa Pino, i nostri avversari di domenica – ha detto Bruttini -. Prato, che era una delle favorite per la promozione, è sicuramente fuori mentre Pino, per passare, deve batterci e sperare in una contemporanea sconfitta di Agliana a San Vincenzo. Noi – ha detto ancora Bruttini – non faremo tattica, anche perché sono le classiche situazioni che rischiano di ritorcersi contro. Le probabilità sono dalla parte di Agliana – ha proseguito il capitano del Costone -, noi ci stiamo già mentalizzando per affrontare questo tipo di avversario. Agliana ha individualità importanti con grande esperienza in molti suoi elementi e un’organizzazione di squadra importante. Sarà una serie da prendere con le molle".

Nella sua analisi, Bruttini ha elogiato il gruppo gialloverde: "È stata una stagione di crescita: il Costone è formato da tanti giocatori con punti nelle mani e abituati di giocare per molti minuti. Tutti hanno dimostrato grande maturità - ha concluso – mettendosi a disposizione e sacrificando parte del proprio orticello per la causa comune".

