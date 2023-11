Basket Serie C. Costone, prove di fuga. Al PalaOrlandi alle 18 arriva San Vincenzo

Prova di fuga per il Costone che, dopo la sconfitta di Prato nell’anticipo di giornata, va alla ricerca della quinta vittoria consecutiva nel match odierno contro San Vincenzo: palla a due alle 18, si gioca al PalaOrlandi. Un risultato positivo permetterebbe alla squadra di coach Maurizio Tozzi (che è già capolista in solitaria) di allungare ulteriormente in graduatoria, in attesa che i lanieri recuperino il match con San Vincenzo e che anche il Costone osservi il turno di riposo (all’ultima giornata del girone di andata). Ed oggi, scherzo del calendario, arriva proprio San Vincenzo, squadra che torna a disputare un match ufficiale per la prima volta dal 21 ottobre scorso, data in cui si vide battere in casa (primo ko stagionale) da Valdisieve. Ma attenzione a non sottovalutare la squadra costiera che, nelle prime 4 giornate, è riuscita a viaggiare con un ruolino di marcia decisamente positivo, esprimendo un bel gioco. "San Vincenzo è una squadra semplicemente forte che forse ci è simile nel suo stile di gioco ragionato. Sarà una partita difficile, da affrontare con il giusto approccio mentale sin dalle prime fasi del match". Parole di Riccardo Riccardini, vice-coach del Costone, presentando l’incontro. "Quella di una settimana fa (a Pontassieve) è stata una partita in cui abbiamo dimostrato il nostro valore – ha detto ancora Riccardo Riccardini -. Arriviamo al completo a questa sfida e in settimana si sono visti atteggiamenti giusti da parte di tutti i componenti della squadra. Noi cercheremo di affidarci alle nostre sicurezze e alla lunghezza della panchina. La speranza è che gli ultimi successi – conclude Riccardini – spingano ancora più persone a seguirci e a essere presenti al PalaOrlandi". Arbitri dell’incontro saranno i signori Russo e Giachi della sezione di Firenze.

AF