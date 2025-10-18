Basket serie C: Dainelli e compagni vogliono mantenere il primato. Fides, sfida da capolista

È partita con il piede giusto la Fides Wetech’s nella C Toscana di basket, la Conference Nord Ovest, come viene chiamata in stile Usa. Archiviati i primi tre turni di campionato, i gialloverdi di coach Omar Serravalli veleggiano a punteggio pieno a quota 6 in classifica a braccetto con Abc Castelfiorentino e San Vincenzo, altre due "big" del girone. E domani pomeriggio dovranno difendere la vetta nella trasferta domenicale di Agliana, dove la prima palla a due verrà alzata alle 18. Un impegno di sicuro pieno di insidie, anche perché i pistoiesi vengono dalla sconfitta di misura (81- 80) subita a Fucecchio e meditano il riscatto tra le mura amiche. Giannini, Rossi e Nesi sono i punti di forza di un team di valore e che la Wetech’s dovrà affrontare con la massima concentrazione per evitare sorprese.

Ad ogni modo capitan Dainelli (nella foto) e compagni hanno le carte in regola per calare il poker di successi consecutivi, nonostante debbano fare i conti ancora una volta con un roster incompleto. Mancherà infatti il veterano Tommaso Sereni, fermato dall’infortunio ad un ginocchio patito nei primi minuti della gara con il Don Bosco Livorno e la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni.

Giustino Bonci