Basket serie c. Derbyssimo a Sant’Ilario:. Montecchio sfida Scandiano

Un derby tutt’altro che banale ad aprire la settima giornata di ritorno di Serie C. Al PalaEnza di Sant’Ilario, alle 20, va in scena un Clevertech Montecchio (16)-Emil Gas Scandiano (24, nella foto Francesco Riccò) che si presta ad ogni pronostico: i padroni di casa, col successo esterno di Molinella, sono saliti al settimo posto e hanno dimostrato di essere in un buon momento di forma; tutt’altro l’umore degli ospiti che, dopo un ottimo periodo di risultati e prestazioni, hanno perso il derby con Castelnovo Monti che poteva dar loro lo sprint per salire sul podio.

Alle 21, invece, spazio al match di Bagnolo tra Pallacanestro Novellara (8) e SG Fortitudo (12), due formazioni che non brillano certo a livello di risultati, come dimostrano, rispettivamente, le 3 e le 5 sconfitte di fila alle spalle: i padroni di casa di coach Tellini confidano nel fattore campo per tornare a sorridere e avvicinare la terzultima piazza, occupata proprio dai rivali di giornata.

Domani alle 17 il posticipo: a Castelnovo Monti (28) arriva Molinella (24).