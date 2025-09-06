Basket serie c. Despar ancora main sponsor della 4 Torri: "La promozione è un punto di partenza»

Dopo più di dieci anni insieme, Despar sarà ancora main e naming sponsor della Pallacanestro 4 Torri Ferrara anche per il prossimo biennio.

La firma sul contratto è avvenuta nella mattinata di giovedì, a margine dell’inaugurazione del rinnovato Eurospar “Barco” di via Bentivoglio, alla presenza dell’assessore al Commercio e alle Attività Produttive Francesco Carità, del direttore regionale Despar Nord per l’Emilia-Romagna Alessandro Urban, della dirigenza della 4 Torri e di alcuni produttori locali.

Alessandro Urban, direttore regionale Despar Nord per l’Emilia-Romagna, ha commentato l’intesa: "Accompagnare la 4 Torri in Serie C attraverso una stagione straordinaria è stata una grande emozione che abbiamo vissuto partita per partita. Questa promozione è per noi solo un punto di partenza e siamo ben contenti di sostenere ancora una società sportiva che ci consente di ribadire quanto siano importanti i valori sani dello sport, di cui tutti dobbiamo essere tifosi".

Parola poi al presidente, Matteo Bertolini: "Ringraziamo Despar per rimanere ancora al nostro fianco dopo così tanti anni. La nostra realtà, in un contesto urbano difficile, ha bisogno di partner che credano in un progetto a lungo termine a sostegno dello sport, come mezzo di insegnamento ai giovani dello spirito di sacrificio e di dedizione. La nostra associazione vive di sponsorizzazioni: poter contare su un partner così importante in termini economici e di blasone significa consolidare le basi della società, sia per la prima squadra, sia per i tanti giovani che si appassionano a uno sport bellissimo come il basket".