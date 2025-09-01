Basket serie C. Despar ko nel test con Medicina

Acquista il giornale
di STEFANO MANFREDINI
1 settembre 2025
A meno di una settimana dall’inizio della preparazione, la Despar 4 Torri dei coach Dalpozzo e Marianti Spadoni ha mostrato buoni segnali nell’amichevole di sabato pomeriggio in casa della Virtus Medicina. I granata se la sono giocata alla pari per gran parte del match contro la compagine giallonera, seconda in regular season di Serie C l’anno scorso, e ancora candidata a disputare un campionato di vertice.

Scendono in campo nel primo quintetto stagionale Dalpozzo, Caselli, Ghirelli, Rayner e Cattani. E l’inizio è tutto granata, con otto punti (dei quindici personali) di Caselli: Medicina recupera, e allunga nel finale di quarto con una tripla sulla sirena per il 29-22. Si riazzera il punteggio e si riparte per un secondo parziale molto equilibrato: dopo il 7-0 iniziale firmato Virtus, la Despar si rimette in carreggiata per il 20-19.

Una piccola pausa, e di nuovo in campo per il secondo tempo. Si prosegue con grande equilibrio per cinque minuti, quando la 4 Torri ha il suo primo, vero passaggio a vuoto di serata: Medicina si aggiudica il terzo parziale 18-11. I granata aggiustano le cose nel quarto periodo con le triple di Ghirelli (14), ma Medicina rimane avanti: 16-13. Nel quinto e ultimo mini parziale di cinque minuti, si segna poco e le squadre sono stanche: termina 6-5 in favore dei gialloneri.

Sabato prossimo è in programma la seconda amichevole di preseason della Despar, impegnata alle 18,30 a Consandolo sul parquet della Sima Bio Argenta. Il risultato finale è stato Virtus Medicina-Despar 4 Torri 89-70, parziali 29-22; 20-19; 18-11; 16-13; 6-5.

