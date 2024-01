Basket serie c. Dominio Baskérs: ora sono terzi

Torna il sereno in casa Baskérs Forlimpopoli: nel derby di Romagna, i ragazzi di coach Tumidei espugnano Lugo 65-83 (17-17; 35-43; 52-67) e si issano al terzo posto in solitaria approfittando del turno di riposo di Molinella. In avvio è Lugo a partire più forte, portandosi sul +7 (17-10) grazie a un ottimo Ravaioli (21 punti per l’esterno forlivese) e a Baroncini. Pian piano, però i Baskérs mettono le mani sul match: Bracci e Antonio Brighi impattano alla prima pausa, mentre sono le triple di Rossi e Farabegoli a dilatare lo scarto all’intervallo. È nella ripresa, però, che gli artusiani scappano via, guidati da un chirurgico Benedetti, che dilata ulteriormente lo scarto, prima di un ultimo quarto di sostanziale garbage time.

Il tabellino: Dellachiesa, Benedetti 10, Brighi A. 11., Ruscelli 4, Naldini 3, Rossi 8, Brighi L. 16, Lazzari 3, Bracci 13, Dell’Omo 8, Farabegoli 7, Palazzi. All.: Tumidei.