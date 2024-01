Basket Serie C e DR1. Novellara e Montecchio affamate di punti. Torna a sorridere il Nubilaria, il Jolly non si ferma più

Si gioca al PalaChiarelli di Guastalla il posticipo della quarta di ritorno di Serie C. Alle 17,30, infatti, la Pallacanestro Novellara (6) ospita la Clevertech Montecchio (4) in un match dove entrambe le contendenti vogliono iniziare al meglio il nuovo anno, dando una svolta alle loro prestazioni: i padroni di casa hanno chiuso il 2023 col blitz di Modena, ottenendo la terza vittoria stagionale, e vanno a caccia di una continuità che finora è sempre mancata; non va certamente meglio ai bianco-blu ospiti, che stazionano in coda con 2 soli successi all’attivo, e che vogliono approfittare del derby per mettersi alle spalle le difficoltà del passato. Il match d’andata vide la vittoria montecchiese col punteggio di 75-68 grazie ai 17 punti del play Paterlini.

DR1 - Duplice vittoria reggiana negli anticipi di DR1. Dopo 6 sconfitte consecutive, torna a sorridere il Nubilaria (8), che ha ragione in casa del Veni Basket San Pietro in Casale (14): gara equilibrata, quella del PalaMalagoli, risolta solo nel rovente finale col punteggio di 66-64 con Barazzoni (15 punti) sugli scudi. Prosegue, invece, la marcia del Basket Jolly (16), che si impone 83-73 a Bologna sugli Stars Basket (14) e li scavalca in classifica: Costoli è il miglior realizzatore ospite con 18 punti. Sono due i posticipi domenicali, entrambi alle 18: trasferta modenese per la Pallacanestro Reggiolo (16), reduce dalla vittoria di mercoledì con i Giardini Margherita, che viaggia alla volta di Castelfranco (10), andando a caccia del quarto hurrà di fila. Viaggia alla volta del capoluogo di regione, invece, il fanalino iCare Cavriago (4), che alla stessa ora fa visita alla Vis Persiceto (16).