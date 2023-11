Basket Serie C. E’ il giorno del big match Prato-Costone. Riccardini è ottimista: "Siamo pronti. Noi bene sia livello fisico che mentale»

È forse la partita più attesa dell’anno o, almeno, della prima fase di campionato. Prato-Costone mette di fronte le due grandi favorite della vigilia e le due società che si sono mosse con maggiore ambizione sul mercato estivo. "È un’altra tappa del nostro percorso. Sappiamo della forza degli avversari, ma il nostro compito è quello di scendere in campo per fare sempre del nostro meglio". Così Riccardo Riccardini, vicecoach di Tozzi (nella foto), presentando la partita del PalaToscanini di Prato (palla a due alle ore 18, Posarelli di Grosseto e Putaggio di Firenze gli arbitri dell’incontro). "Prato è una squadra che già lo scorso anno aveva fatto vedere le proprie qualità – ha detto ancora Riccardini -, mancando la promozione solo ai play-off. E quest’anno è partita per riprovarci. La squadra sta bene – aggiunge il tecnico costoniano –, sia a livello fisico che mentale. La nostra forza, oggi, è proprio questa: la serenità e la consapevolezza con cui riusciamo a calcare il parquet domenica dopo domenica. Nelle ultime partite siamo riusciti a sfruttare la difesa come la nostra migliore arma, ed è da qui che si parte in ogni match". A livello di risultati il Costone è reduce da 5 vittorie consecutive ed attraversa quindi un momento di grande fiducia. Dall’altra parte c’è però una Prato ferita, reduce dalla sconfitta a Montevarchi cui era arrivata, nella settimana precedente, dal rinvio del match interno con San Vincenzo e dalle difficoltà per non riuscire ad allenarsi con continuità a causa dell’alluvione che ha colpito la città. Ciò nonostante i lanieri sono forse l’avversario più quotato di tutta la Serie C, al pari del Costone e di poche altre contendenti. La partita è di fatto uno scontro tra titani, se si guarda ai roster che compongono le due squadre. "Dovremo andare in campo senza aver paura di nulla – conclude la sua presentazione Riccardo Riccardini –. Il livello di maturità di una squadra si valuta anche da questo, dal riuscire a giocarsela senza guardare a chi si ha di fronte. Ed è quello che dobbiamo fare a Prato".

AF