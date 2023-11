Basket serie C e Terza Divisione. La Pfv ingrana la quinta. Versilia, prima sconfitta La Sei Versilia Pfv in serie C e il Versilia Basket in terza divisione maschile hanno iniziato la stagione con risultati diversi: la prima ha vinto tutte le partite, la seconda ha subito la prima sconfitta. La Pfv è al comando della classifica, il Versilia Basket è in fondo.