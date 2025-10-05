Basket serie c. E80, debutto interno contro la Fortitudo

Debutto interno stagionale per l’E80 Group Castelnovo Monti (2), in campo alle 17 al PalaGiovanelli nel posticipo della seconda giornata di Serie C. Archiviato il netto successo di Vignola, gli appenninici affrontano l’SG Fortitudo Bologna (2), che all’esordio ha ottenuto una convincente vittoria con la Francesco Francia Zola Predosa: per gli uomini di Vozza, dunque, si alza l’asticella, contro un avversario che ha nel pacchetto esterno diversi atleti di buon livello, da Cinti a Costantini, passando per Ben Salem e Lanzarini, mentre sotto i tabelloni spicca Ranieri. Dirigono l’incontro Saraceni e Rossi di Bologna.

In DR1 esordio ok per le due reggiane. Novellara (2) sbanca con un netto 95-71 il campo degli Stars Bologna (0), mandando in doppia cifra ben 6 atleti: i "senatori" Nicola Folloni (16 punti, nella foto) e Rinaldi (14) sono i migliori, ma non sfigurano Riccò (13), Carpi (13), Petrolini (11) e Nicolò Ferrari (10).

Sfiora la tripla cifra, invece, il Basket Jolly (2), che si impone 99-70 su Castel San Pietro in via Primo Maggio: il mattatore del match è Costoli, autore di 27 punti, mentre sotto i tabelloni è Bovio (16) a fare pentole e coperchi.