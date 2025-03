Basket serie C. Ecco il sostituto di Eugenio Rivali. Gli Angels hanno scelto Vandi

È Alessandro Vandi il nuovo play di Santarcangelo. Il regista, che conosce bene l’ambiente grazie al percorso nelle giovanili, arriva dai Villanova Tigers di Dr1 e va a sostituire Eugenio Rivali, ai box per infortunio e fuori per tutto il resto della stagione. Un innesto importante, pur dalla categoria inferiore, di un giocatore classe 2000 capace e incisivo.

A sette gare dalla fine della regular season, i clementini sono impegnati oggi nella tana della Real Pesaro, squadra che raccoglie i migliori prodotti del settore giovanile della Vuelle. Un team giovane, senza particolari punte d’esperienza, ma con discreto talento individuale. Si gioca alle 21 a Baia Flaminia (arbitri Giorgi e Crosta) e gli Angels vogliono vincere per non perdere di vista le possibilità di primo posto.

L’imbattuta capolista Forlimpopoli è a +4 e sta viaggiando ad altissima velocità, ma il ritorno dello scontro diretto deve ancora essere giocato e le possibilità non mancano. Proprio Forlimpopoli sarà l’avversario odierno della Pallacanestro Titano. I biancazzurri sono attesi a una missione impossibile nella tana degli avversari (ore 18, arbitri Boldrini e Romanella), ma viaggiano senza pressioni e sulle ali di un rendimento eccellente nelle ultime partite.

Macina e compagni dovranno scalare una montagna ripidissima, ma le ambizioni playoff sono ancora intatte e lo scontro in terra forlivese non dovrebbe essere dirimente. Occhio, in questo turno di campionato, anche a Porto Sant’Elpidio – Jesi e Urbania – Guelfo. Completano il turno Pisaurum – Fossombrone, Ancona – Falconara e Montegranaro – Osimo.