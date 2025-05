Basket serie C

È il momento della verità. Dopo mesi di lavoro, sacrifici, tensioni e rincorse, tutto si deciderà in una sola partita. Stasera alle ore 21 sul parquet del Palazoli di Pontedera si disputerà Gara 3 dei playout di Serie C con l’ultima sfida tra la Bnv Juve Pontedera e il CUS Firenze. Il punteggio attualmente è sull’1-1, e mai come stavolta l’equilibrio si è tradotto in campo con due gare intense, nervose e risolte solo nei minuti finali. Pontedera ha fatto sua Gara 1 davanti al pubblico di casa, imponendosi per 78-70 al termine di una partita piena di insidie e risolta grazie a un ultimo quarto giocato con energia e grande lucidità offensiva.

Firenze però non si è fatta travolgere dalla pressione e in Gara 2 ha risposto con una personalità trascinata da una maggiore precisione al tiro e da una difesa più solida. I padroni di casa sono così riusciti a trattenere l’attacco pontederese per lunghi tratti, portando a casa una vittoria fondamentale che ha rimesso in parità la serie. Ora non ci sono più margini d’errore, si gioca l’ultima carta, quella decisiva e Pontedera ha dalla sua il vantaggio del fattore campo e il calore del proprio pubblico, mentre Firenze ha dimostrato di avere le armi per colpire anche in trasferta, con un attacco capace di accendersi e giocatori di esperienza in grado di reggere la pressione. Tatticamente sarà una sfida sull’intensità e sulla tenuta mentale dove servirà equilibrio, attenzione ai dettagli e sangue freddo nei momenti chiave per una partita che si annuncia tesa, fisica e che potrebbe decidersi su un singolo possesso.

Andrea Martina Torre