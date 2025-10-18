Basket serie c. Emil Gas a caccia della prima gioia. Montecchio fiuta il blitz a Piacenza
Emil Gas Scandiano (0) in cerca del primo hurrà stagionale. Alle 18, al PalaRegnani, la squadra biancoblù ospita la CMO Ozzano (0) nella sfida di coda della quarta giornata: gli uomini di Pozzi hanno perso in volata le ultime due gare disputate in trasferta, l’ultima domenica scorsa a Modena, e vogliono necessariamente cambiare rotta. Per farlo, dovranno dare continuità di prestazioni nell’arco dei 40’, prestando al contempo attenzione al lungo avversario Errera, atleta da oltre 11 punti ad allacciata di scarpe.
Alle 18,30, invece, la Clevertech Montecchio (4) gioca sul campo della matricola Piacenza (2) cercando riscatto dopo il primo stop stagionale, maturato domenica al PalaEnza con l’SG Fortitudo: tra i padroni di casa i giocatori più pericolosi sono l’esperto Bassani (17 di media) e la guardia Livelli (17,7).
Posticipo domenicale, alle 17, per la capolista E80 Castelnovo Monti (6), che al PalaCattaneo ospita la 4 Torri Ferrara (2).
DR1. Pallacanestro Correggio (0) ospite alle 18,45 per la terza giornata del Magik Parma (4): punta a muovere la classifica dopo due kappao arrivati al termine di match punto a punto, l’ultimo sabato scorso a Reggiolo: gli uomini di Bosi si affidano a Pini, sempre molto ispirato in queste prime uscite, come dimostrano i 24,5 punti di media. I principali pericoli arrivano sotto canestro, con l’esperienza di Drigo (17 punti di media) e l’ex Montecchio Guidi (10), senza dimenticare il playmaker Ruggieri (12).
