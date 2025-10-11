Basket Serie C. Endiasfalti, operazione riscatto. La Valentina’s di scena a Prato

Endiasfalti Agliana e Valentina’s Camicette Bottegone tornano in campo per disputare la terza giornata del girone di andata del campionato di serie C: la prima sarà di scena domenica (18) al palasport di Fucecchio, al cospetto della Boldrini Selleria; la seconda (sempre domenica alle 18) alla palestra Toscanini di Prato, contro l’Union Basket. L’Endiasfalti è nona in classifica dopo 2 turni, con altrettanti punti: affronterà l’undicesima forza, anch’essa a quota 2. La Valentina’s Camicette è al momento diciassettesima (per non scrivere ultima), ancora ferma al palo, e se la vedrà con un rivale che è quinto a 2.

Dopo il passo falso casalingo rimediato con Castelfiorentino, coach Giulio Gambassi e i suoi hanno l’opportunità di tornare a collezionare punti, ma per farlo dovranno innanzitutto aggiustare alcune cose. I troppi rimbalzi concessi e alcune letture difensive sbagliate sono costate i due punti contro Castello ed è proprio da questi dettagli che i neroverdi dovranno ripartire. "Storicamente quella di Fucecchio è una trasferta molto complessa. È una squadra con giocatori esperti per la categoria. Da parte nostra servirà un giusto approccio per provare a portarla subito sui binari giusti", sostiene l’allenatore neroverde.

Bottegone è in attesa di cimentarsi contro una delle grandi del torneo. Il presidentissimo Don Piergiorgio Baronti chiede ai suoi ragazzi una prova d’orgoglio. In dubbio la presenza di Cantone, mentre Iannello ci sarà.

Gianluca Barni