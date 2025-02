Basket serie c. Esame Scandiano per la Cestistica

Dopo la sconfitta, maturata comunque nell’ultimo quarto dopo una buona prestazione, di Molinella, la Cestistica Argenta torna in campo questa sera alle 19 a Consandolo, in un match valido per il campionato di basket di serie C.

Avversaria di turno, la formazione reggiana di Scandiano, da affrontare con prudenza, per il tecnico Ortasi. "Settimana impegnativa per noi – sottolinea il coach argentano alla vigilia –, siamo alle prese con il picco di influenza che ha attraversato più o meno tutta la squadra. Siamo comunque motivati a riscattare la brutta prestazione dell”andata e a mettere in mostra davanti al nostro pubblico i progressi fatti in questi tre mesi di stagione".

re. fe.