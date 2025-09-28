Basket Serie C. Esordio per l’E80

Acquista il giornale
La rinnovata squadra è di scena a Vignola

di DAMIANO REVERBERI
28 settembre 2025
Esordio in trasferta per l’E80 Group Castelnovo Monti, che chiude il programma della prima giornata di Serie C nel posticipo delle 18 sul campo della Scuola Pallacanestro Vignola. Dopo un precampionato positivo, con il secondo posto nel torneo di Zola Predosa e la vittoria nel casalingo Memorial Caprari, quest’ultimo arrivato dopo i successi sulle "cugine" Montecchio e Scandiano, il team appenninico vuole partire col piede giusto: in estate, a rinforzare un organico dove spiccano i vari Parma Benfenati, Reale e Filippo Rossi, sono arrivati atleti di valore come Samake, Filippo Rossi e il cavallo di ritorno Parma Benfenati. Coach Vozza, dunque, può contare su un roster che può sicuramente recitare tra le protagoniste di un girone che, comunque, si preannuncia tosto e di alto livello; Vignola, affidata all’ex coach di Correggio Pantaleo, ha invece inserito l’esperto centro Albertini e l’altro lungo Bianchini, oltre al tiratore Galvan, visto in passato a Scandiano, su un organico già collaudato e guidato da capitan Torricelli, sempre in doppia cifra di media nelle ultime 3 stagioni vissute con la maglia dei modenesi.

