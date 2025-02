Basket - Serie "C» femminile regionale. Bieffe battuto a Firenze. Ma resta ancora terzo

Terzo posto ancora mantenuto e play-off ormai centrati. Ma Bieffe Porcari ha perso a Firenze 43-38 contro Affrico. Altra prestazione sotto tono per le gialloblu. Una difesa a tratti slegata e un attacco non efficace permettono alle fiorentine di gestire la partita già dal primo quarto. Nonostante tutto, Porcari resta attaccato e chiude il terzo tempino sul 33 pari. Nell’ultimo quarto è Firenze a dettare il ritmo e a restare più lucido per la zampata finale. Punteggio basso, match equilibrato, Porcari sempre a contatto: 23 pari al 20’ e 33 pari al 30’. Ma padrone di casa ancora con il quid in più nel finale che, poi, è bastato per vincere. C’è tutta una settimana per lavorare, in attesa del match di domenica prossima: un test durissimo; c’è, infatti, in programma la trasferta contro la capolista Montecatini. Nelle ultime quattro prove due trasferte consecutive adesso: come detto, sul parquet della capolista Montecatini domenica prossima e l’8 marzo a Castelfiorentino. Chiusura in casa contro l’ultima in classifica, Ficeclum; all’ultima Baloncesto Firenze.

Bieffe Porcari: Granata, Del Carlo 1, Fusco 7 , Tovani 4, Calanchi 3, Melchino, Tasha, Teerbrake 3, Tocchini 8 Menchini, Giusti 2, Bartoli 10.

Mas. Stef.