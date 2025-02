Basket - Serie "C» femminile regionale. Biagi Capannori ko. E’ il terzo consecutivo

Terza sconfitta consecutiva per Farmacia Biagi Capannori. Un momento delicato, in cui bisogna resettare e giocare al meglio le ultime quattro gare della regular season, con un primo obiettivo, comunque, già raggiunto, quello dei play-off. Contro Pisa è arrivato un nuovo ko. Prestazione non convincente delle capannoresi, poco combattive. Non hanno, certo, aiutato i troppi errori ai tiri liberi: se solo la percentuale fosse stata migliore, ci sarebbe stata la possibilità di stare in partita fino all’ultimo. Pisa, con un gioco molto più fluido, ha vinto meritatamente 46-34. Difficile capire se la già raggiunta qualificazione ai play-off abbia abbassato troppo la soglia dell’attenzione per le ragazze capannoresi. Certo è che, negli ultimi mesi della stagione, la società vorrà prove migliori. Bisogna ripartire con coesione e fiducia. Il calendario per Farmacia Biagi prevede, oltre al match casalingo con Viareggio nel prossimo turno, la trasferta di Firenze con l’Affrico, l’arrivo ad Altopascio (dove gioca Capannori) della capolista Montecatini e la chiusura a Castelfiorentino.

Farmacia Biagi Capannori: Baglioni 3, Stefanini, Aramini 4, Belfiori 6, Parlanti 3, Bendinelli, Pagni 6, Buonaguidi 8, Danesi 4, Belluomini 2.

M. S.