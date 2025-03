Basket - Serie "C" femminile regionale

Potrebbe decidersi all’ultima giornata di regular season, contro la diretta concorrente Baloncesto Firenze, l’accesso al quarto posto per i playoff del Bieffe Porcari, dopo la sconfitta di Castelfiorentino. La partita è stata in equilibrio fino a metà dell’ultimo quarto, quando Porcari ha mollato in difesa, concedendo due triple alle avversarie che, in questa maniera, hanno messo al sicuro il risultato. Finisce 56-48 per le padrone di casa della Valdelsa. Una partita vinta da chi ha commesso meno errori e ora Porcari deve rimboccarsi le maniche per le ultime due partite che restano da giocare. Sacrificio e determinazione viene chiesto alle gialloblu per guadagnarsi il quarto posto. Adesso sono quinte. A pari merito con Baloncesto Firenze, a quota 24: ma le gigliate hanno vinto all’andata.

Domenica prossima ci sarà la gara casalinga contro Ficeclum ultima in classifica e la settimana successiva lo scontro diretto decisivo proprio contro le fiorentine, sempre al "Palasuore". Bieffe Porcari: Granata, Del Carlo, Fusco 3, Tovani 4, Calanchi 6, Melchino 5, Ter Braake, Tocchini 3, Menchini, Giusti 3, Bartoli 26.

Buone notizie, invece, dalla vicina Capannori che sbanca Firenze, superando Affrico 45-54 nella gara di di lunedì sera, in orario non troppo favorevole a livello logistico e, soprattutto, con le assenze di Parlanti, Stefanini e Bonciolini. Una delle migliori prestazioni di stagione per il team targato Farmacia Biagi che si è compattato, giocando di squadra e trovando ottime percentuali da tre punti. Tutto condito dalla strategia difensiva progettata da coach Bernabei, con continui cambi, che ha fatto vacillare le fiorentine, rivelandosi arma vincente. Aggiungiamoci anche una notevole intensità e il successo è stato una logica conseguenza. Capannori, a quota 28, è sicura dei play-off, anche se, nel prossimo turno, ci sarà da affrontare la capolista Montecatini.

Farmacia Biagi Capannori: Affrico: D. Pagni 5, Baglioni 3, Aramini 8, Belfiori 9, Bendinelli, V.Pagni 9, Buonaguidi 11, Danesi 3, Belluomini 6.

Mas. Stef.