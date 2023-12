Basket - Serie "C» femminile. Bieffe Porcari cala il poker. Quarto successo di fila

BF PORCARI

74

GEA GROSSETO

35

PORCARI – Quarta vittoria consecutiva per Bf Porcari. Battuto facilmente Gea Grosseto. Buono l’approccio da parte delle ragazze di Francesca Salvioni, che trovano ritmo e intensità, con Bartoli ancora una volta pronta a concretizzare il gioco di tutta la squadra. Alla fine saranno 36 punti per la numero 25 gialloblu che si conferma una delle principali marcatrici. E’ la quinta vittoria delle gialloblu nelle prime sette gare di campionato, 10 punti che confermano Porcari nella zona play-off, in attesa degli altri risultati, in programma fra oggi e domani.

Adesso due trasferte di fila per le porcaresi: chiuderanno il girone di andata venerdì 15 sul parquet del Valdarno; apriranno il ritorno il 10 gennaio, in casa della Cestistica Rosa Prato.

Bieffe Porcari: Granata 2, Del Carlo 9, Fusco 2, Uberti, Melchino 1, F. Donatini 3, A. Donatini, Ter Braake 6, Tocchini 5, Menchini 4, Giusti 6, Bartoli 36. All.: Salvioni.

Mas. Stef.