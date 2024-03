Basket - Serie "C" femminile. Bieffe, "stecca" che non fa danni

Bieffe Porcari

54

Cmb Valdarno

56

PORCARI - Sconfitta indolore. Passa il Cmb Valdarno, al "Palasuore", ma meritano un grande applauso le ragazze di casa che hanno conteso fino all’ultimo secondo il successo alle ospiti. Una gara decisa dai dettagli, come sempre, quando si arriva punto a punto.

Il Bieffe perde il primo quarto di sette e finisce a -9 in apertura di secondo tempino, ma ha una grande reazione e acciuffa il pari a 22. Valdarno non ci sta e prova un nuovo allungo, con le gialloblu che restano incollate. In qualche fase della gara le ospiti sono più reattive, intervengono sulle linee di passaggio e, anticipando, riescono a recuperare palloni che si trasformano in canestri pesanti. Nell’ultimo quarto, con la tensione che cresce a dismisura, Porcari torna a -1 e ha un paio di volte la palla per passare in vantaggio, ma la spreca e Valdarno ritrova nei secondi finali la freddezza per chiudere a suo favore.

Questa era l’ultima gara della regular season e le gialloblu passano ai play-off proprio con le valdarnesi, Viareggio e Prato. E hanno dimostrato di poter giocare alla pari con questi team: al "Palasuore", al Viareggio è stata inflitto il primo ko del torneo (si era presentato con una striscia di dieci successi consecutivi); Prato ha vinto di un punto, Valdarno di due. Ergo, Porcari sarà competitiva nei play-off.

Mas. Stef.