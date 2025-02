Basket - Serie "C» femminile regionale. Porcari cala il tris, Capannori ko

Terza vittoria consecutiva per Bieffe Porcari (miglior attacco del campionato); secondo ko di fila, invece, per Bieffe Capannori targato Farmacia Biagi (seconda miglior difesa) nella serie "C" femminile. Porcari ha sconfitto in casa Viareggio per 46-39. Un match in cui le gialloblu sono apparse toniche e motivate, anche se le versiliesi non si sono mai arrese.

Farmacia Biagi, invece, perde in casa 36-47 con la Pieffe Firenze, quasi una sorpresa, osservando la classifica. Capannori viene raggiunta a quota 24 (12 vittorie e 5 sconfitte) dalla stessa Porcari, in striscia aperta di tre affermazioni e da Cestistica Rosa Prato, con Montecatini sempre prima. Mancano cinque giornate alla fine della regular season e, per entrambe le franchigie della Piana lucchese, le possibilità di qualificazione ai play-off sono assai cospicue.

Nel prossimo turno, sabato 22 febbraio, alle ore 18.30 Capannori sarà di scena a Pisa; Porcari, invece, domenica 23 febbraio, alle 20, sarà a Firenze sul parquet dell’Affrico. Le due franchigie della Piana stanno facendo molto bene.

M. S.