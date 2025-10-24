Basket - Serie "C» femminile. Porcari e Altopascio al via. Ricomincia il campionato

Al via il campionato di serie "C" femminile, con Altopascio e Porcari protagoniste. Altopascio debutta domenica, ore 18, in casa contro la Polisportiva Nicola Chimenti, una franchigia di Livorno. Anche Porcari esordisce domenica 26 ottobre, alle 18, al "Palasuore", contro la Virtus Siena.

Altopascio è ritornato in "C" grazie all’incorporazione di Capannori. Porcari, rispetto alla scorsa annata, ha confermato lo zoccolo duro del gruppo, formato dalle atlete nate e cresciute nel vivaio gialloblu: Silvia Del Carlo, Angelica Menchini, Chiara Granata, Ramona Fusco, Sara Melchino, Francesca Giusti, Lea Calanchi, Isabel Bianchi, Camilla Tovani, Alessia Da Valle, Viola Bartoli e la capitana Elena Tocchini. Unica assenza, rispetto al recente passato, è Margherita Ter Braake, lontana per motivi di studio.

A rinforzare il roster tre novità: Lavinia Vilardi, Daria Pellegrini e Marta Rastelli, giocatrici pronte a portare entusiasmo e qualità. La guida tecnica resta affidata al tandem composto da Francesca Salvioni ed Enrico Tovani.

Il campionato si presenta a undici squadre: le prime quattro classificate accederanno ai play-off per la promozione in "B" (che riguarderà una sola squadra), mentre le ultime quattro disputeranno i play-out, con la retrocessione della perdente in Promozione.

M. S.