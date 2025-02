Basket - serie "C» femminile. Bieffe Porcari vince e va al quarto posto

Successo e quarto posto a pari punti con Prato in classifica. Vittoria del Bieffe Porcari a Pisa (46-57). Partono bene le gialloblu che controllano il primo quarto con i canestri di Bartoli e di Giusti. Nel secondo, grazie a un attacco molto efficace che disinnesca ogni tentativo di zona avversaria e con una difesa che concede solo sette punti, le porcaresi riescono a scavare uno scarto che permetterà di controllare il match. Infatti, al rientro dagli spogliatoi, la partita diventa un botta e risposta, con Pisa non si dà per vinta e tenta di riacciuffare le atlete di coach Salvioni. Ma non è sufficiente e Porcari mantiene sempre la doppia cifra di vantaggio, giocando di squadra con tutte le energie rimaste e mette in cassaforte i due punti. Giusti e compagne confermano il quarto posto a pari merito in classifica. Da segnalare la prima convocazione con le seniores per l’under 17 Sara Bianchi. Prossimo impegno domenica 16 febbraio, alle 18, in casa, contro Viareggio. L’allenatore Andrea Franceschini sarà finalmente presente dopo un lungo periodo di stop.

Mas. Stef.