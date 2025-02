BASKET SERIE C FEMMINILE. Landini Lerici ’doppia’ il Sestri Levante

Netta vittoria casalinga della Landini Lerici che ’doppia’ nel punteggio il Sestri Levante (74-37) in un match senza storia. Coach Andrea Cabani ha schierato: Queslati 13, Gioan 17, Bagalà 6, Demi R. 8, Conselmo 6, Mondini 8, Bracco 7, Saloni 1, Mangano 2, Castorina 2, Demi G. 4, Cacopardo ne. Amaro ko interno invece per la Cestistica Spezzina battuta 38-77 dalla Ardita Juve B Genova. Altri risultati: Cestistica Savonese-Amatori Savona 28-53, Lavagna-Alassio si gioca il 9/4. Classifica; Pegli e Landini 14, Amatori Savona 10, Lavagna, Ardita Juve B, Alassio e Cestistica Spezzina 8, Sestri e Cestistica Savonese 0. In Divisione Regionale 1 nulla da fare intanto per la Golfo dei Poeti sconfitta in casa dalla capolista Aurora 78-69. Golfo dei Poeti: Preci 10, Moscatelli, Beltrami 8, Di Benedetto M., Pizzanelli 12, Di Benedetto C. 8, Giananti D., Gelmuzzi 24, Giananti L., n.e. Di Benedetto M., Salvia, Russo M.