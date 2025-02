BASKET SERIE C FEMMINILE. Landini Lerici a raffica, Savona va ko

E’ nuovamente la squadra femminile a tenere alto il nome della Gino Landini Lerici, con la netta vittoria 80-40 sull’Amatori Savona al ’PalaBiagini’. Coach Andrea Cabani ha schierato: Mangano 13, Queslati 13, Saloi 4, Gioan 15, Cacopardo 16, Conselmo 2, Mondini 5, Bagalà 8, Demi G. 2, Bracco, Demi R. 2. Risultati: Ardita Juve Genova-New Ponente Alassio 60-49 e Pegli-Cestistica Savonese 112-34. Da recuperare Sestri-Cestistica Spezzina. Classifica: Pegli 12, Cestistica Spezzina e Landini 10, Polysport Lavagna e Amatori Savona 8, Ardita Juve Ge e New Ponente A. 6, Sestri e Cestistica Savonese 0. In C maschile la Landini Lerici ha invece perso 67-55 a Bra, schierando campo: Putti, Biagini, Albanesi, Incitti, Menicocci, Sacchelli, Gaspani Le., Poletto, Tripodi, Gaspani Lo., Cozma. Classifica: Cus Torino, Savigliano, Campus Piemonte 28, Cus Genova 26, 5 Pari Torino 18, Livorno 16, Piossasco e Abet Bra 14, Don Bosco Livorno 12, Vado 10, Landini Lerici, Granda College Cuneo, Amici San Mauro Torinese 8, My Basket Genova 6.