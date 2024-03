BASKET - SERIE "C» FEMMINILE REGIONALE. Bieffe soffre un po’, ma poi vince

Andamento lento nel primo quarto, chiuso sotto 19-8, poi la rimonta. Vittoria più complicata del previsto (per 50-41) per la prima squadra del Bieffe Porcari sul parquet del Gea Grosseto, fanalino di coda della classifica del campionato. Un approccio non proprio ottimale alla gara delle gialloblù consente alle padrone di casa di chiudere il primo quarto avanti di 11 punti. Le porcaresi reagiscono e, all’intervallo lungo, il punteggio è 24 pari. Al rientro dagli spogliatoi la svolta del match, con un parziale di 17-5 per le porcaresi che, però, poi rallentano, con le avversarie che si rifanno sotto. E’ la precisione dalla lunetta di Giusti a ricacciare indietro il Gea. Gara con troppi alti e bassi da parte della formazione di Francesca Salvioni: dovranno essere evitati contro Valdarno, sfida in programma domani sera, alle 20.30, al "Palasuore".

Bieffe: Granata, Del Carlo, Fusco 6, Uberti 2, Melchino 6, F. Donatini 2, A. Donatini, Ter Braake, Tocchini 10, Menchini, Giusti 15, Bartoli 10.

M. S.