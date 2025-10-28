Basket serie C: Fides va ko col Certaldo (86-70). Non basta un super Malatesta ai valdarnesi

Seconda sconfitta in campionato per la Wetech’s Fides che nel sesto turno della serie C toscana finisce al tappeto a Certaldo, consentendo ai padroni di casa di conquistare i primi due punti del torneo. 86-70 il punteggio a favore dei fiorentini, specchio di una gara nella quale i valdarnesi di Omar Serravalli (nella foto) e Andrea Dolfi si presentavano con Tommaso Sereni in panchina solo per onor di firma.

Eppure all’intervallo lungo i fidessini erano avanti di 9 lunghezze (42 -33) e l’incontro sembrava sui binari giusti. Al ritorno in campo, invece, gli avversari alzano il ritmo e la Wetech’s stenta a tenere il passo, tanto che si arriva al quarto e decisivo tempino sul 55-54 per il team locale. Dainelli e soci si smarriscono e concedono addirittura 31 punti al Certaldo. Ai fidessini non bastano i 23 messi a referto da Malatesta in una serata non brillante nel finale.

Non è un dramma e la Fides guarda già all’impegno casalingo di sabato prossimo. Nel giorno di Ognissanti, alle 18, i valdarnesi ospiteranno Prato.