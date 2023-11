Basket Serie C. Folgore ancora a secco. Fatali troppi errori al tiro La Folgore Fucecchio non riesce a conquistare la prima vittoria stagionale, sconfitta dal San Sepolcro con un punteggio di 72-81. La squadra di coach Rastelli ha pagato i tanti errori al tiro, ma rimane in partita. Sabato prossimo arriva l'Us Livorno.