Basket serie c. Folgore di scena a Siena con il Costone La Folgore Fucecchio affronta il Costone Siena in una partita infrasettimanale di serie C. La squadra di Rastelli non è riuscita a conquistare i primi punti stagionali, nonostante una buona prestazione e un tempo supplementare. Alla fine la vittoria è andata a Montevarchi.