Basket Serie C. Folgore, finale thriller. Una vittoria di cuore

FOLGORE FUCECCHIO81AGLIANA80

FOLGORE FUCECCHIO: Bonicoli 8, Guerriero 2, Galligani 8, Orsini Si. 10, Gazzarrini 6, Orsini St. 10, Carlotti 14, Menichetti 23, Orsucci. All.: Gorgeri.

ENDIASFALTI AGLIANA: Giannini 20, Mucci, Zaccariello 11, Rossi 18, Manetti 2, Baroncelli, Lucchesi 2, Benvenuti 2, Bonistalli 2, Nesi 12, Bacci 11. All.: Gambassi.

Arbitri: Orlandini di Livorno e Benenati di Cecina.Parziali: 18-19; 39-47; 59-65.

FUCECCHIO – Un finale di partita al cardiopalma regala i due punti alla Folgore Fucecchio, che sorpassa a fil di sirena il quotato Agliana grazie ad una tripla di Stefano Orsini. Nei primi due quarti i biancoverdi rispondono colpo su colpo, ma vanno al riposo lungo sotto di otto punti (39-47 al 20’). Stessa musica nel terzo periodo (59-65 al 30’), mentre nella quarta frazione Agliana tocca subito il più 14 (59-73). La partita sembra chiusa anche perché la Folgore, oltre che carica di falli, appare stanca. È a questo punto, però, che esce il cuore di Gazzarrini e compagni, capaci di piazzare prima un break di 11-0 (70-73) e poi ricucire anche l’ultima meno nove fino alla vittoria finale.