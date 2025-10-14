Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Basket Serie C. Folgore, finale thriller. Una vittoria di cuore

Basket Serie C. Folgore, finale thriller. Una vittoria di cuore

FOLGORE FUCECCHIO 81 AGLIANA 80 FOLGORE FUCECCHIO: Bonicoli 8, Guerriero 2, Galligani 8, Orsini Si. 10, Gazzarrini 6, Orsini St. 10, Carlotti 14, Menichetti...

di SIMONE CIONI
14 ottobre 2025
Lo sport del basket

Lo sport del basket

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

FOLGORE FUCECCHIO81AGLIANA80

FOLGORE FUCECCHIO: Bonicoli 8, Guerriero 2, Galligani 8, Orsini Si. 10, Gazzarrini 6, Orsini St. 10, Carlotti 14, Menichetti 23, Orsucci. All.: Gorgeri.

ENDIASFALTI AGLIANA: Giannini 20, Mucci, Zaccariello 11, Rossi 18, Manetti 2, Baroncelli, Lucchesi 2, Benvenuti 2, Bonistalli 2, Nesi 12, Bacci 11. All.: Gambassi.

Arbitri: Orlandini di Livorno e Benenati di Cecina.Parziali: 18-19; 39-47; 59-65.

FUCECCHIO – Un finale di partita al cardiopalma regala i due punti alla Folgore Fucecchio, che sorpassa a fil di sirena il quotato Agliana grazie ad una tripla di Stefano Orsini. Nei primi due quarti i biancoverdi rispondono colpo su colpo, ma vanno al riposo lungo sotto di otto punti (39-47 al 20’). Stessa musica nel terzo periodo (59-65 al 30’), mentre nella quarta frazione Agliana tocca subito il più 14 (59-73). La partita sembra chiusa anche perché la Folgore, oltre che carica di falli, appare stanca. È a questo punto, però, che esce il cuore di Gazzarrini e compagni, capaci di piazzare prima un break di 11-0 (70-73) e poi ricucire anche l’ultima meno nove fino alla vittoria finale.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su