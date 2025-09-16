Basket serie c. Folgore Fucecchio, sconfitta di misure e addio alla Coppa Toscana
PRATO DRAGONS 82 FOLGORE FUCECCHIO 75 PALLACANESTRO PRATO DRAGONS: Manfredini 11, Staino 3, Marini 16, Catalano, Balducci 12, Marchesini, Paloscia, Plutino 2, Goretti 15,...
PRATO DRAGONS82FOLGORE FUCECCHIO75
PALLACANESTRO PRATO DRAGONS: Manfredini 11, Staino 3, Marini 16, Catalano, Balducci 12, Marchesini, Paloscia, Plutino 2, Goretti 15, Smecca 15, Pacini 8. All.: Banchelli.
FOLGORE BOLDRINI SELLERIE: Gismondi n.e., Antolini 5, Galligani 6, Orsini Si. 15, Razzoli 18, Gazzarrini 9, Filomeno, Orsini St. 7, Carlotti 9, Menichetti 4, Orsucci 2.
Arbitri: Barbanti di Livorno e Marini di Pisa.Parziali: 19-15; 39-29; 57-49.
PRATO - Sconfitta di misura per la Folgore Fucecchio, che saluta la Coppa Toscana di Serie C. Prestazione comunque positiva per i biancoverdi di coach Gorgeri, che lottano fino alla fine. Nel primo quarto le due squadre si alternano al comando nel punteggio, con Prato Dragons che riesce però a chiuderlo avanti di 4 punti (19-15 al 10’). Decisamente a favore dei lanieri, invece, l’avvio di seconda frazione che li vede scappare sul più dieci (30-20), per poi gestirlo fino all’intervallo lungo (39-29 al 20’). La gara sembra ormai indirizzata quando al rientro in campo i padroni di casa toccano il più 17, poi però ecco la reazione di capitan Gazzarrini e compagni che con un break di 3-12 riaprono la partita (57-49 al 30’). Nell’ultimo tempino il distacco si riduce fino al meno tre sul 59-56, con il match che resta combattuto fino ai minuti finali quando Prato riporta il divario su margini di sicurezza chiudendo sull’82-75.
