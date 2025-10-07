Basket Serie C. Folgore Fucecchio cede alla distanza. I labronici implacabili dalla lunetta

DON BOSCO LIVORNO 72

FOLGORE FUCECCHIO 65

DON BOSCO LIVORNO: Bresinski 2, Lemmi 15, Marinari, Deliallisi, Susini, Lamperi 13, Casini 8, Preziuso 4, Pacitto 8, Tognoni 2, Garibotto 2, Regoli 18. All. Giuseppe Di Manno.

FOLGORE BOLDRINI SELLERIA: Bonicoli, Guerriero 4, Galligani 5, Orsini Si. 13, Razzoli 9, Gazzarrini 3, Orsini St. 11, Filomeno n.e., Carlotti 10, Menichetti 10, Orsucci. All.: Gorgeri.

Arbitri: Giachi e Vumbaca di Firenze.

Parziali: 18-19; 33-43; 51-53.

LIVORNO – Al Pala Macchia la Folgore Fucecchio conduce per oltre trenta minuti, salvo poi cedere alla distanza alla maggior aggressività dei giovani labronici. Ottimo invece l’approccio dei biancoverdi fucecchiesi, che costringono subito i padroni di casa a rincorrere (6-11 al 5’), prima che un ispirato Regoli permetta al Don Bosco di ridurre il divario nel finale di primo quarto (18-19). In avvio di secondo tempino, però, gli uomini di Gorgeri piazzano un nuovo allungo con due triple di Stefano Orsini (più otto sul 34-26). All’intervallo lungo la Folgore ci arriva con la doppia cifra di vantaggio (33-43), ma al rientro in campo i padroni di casa aumentano la propria intensità di gioco, spesso ‘perdonati’ dalla coppia arbitrale, e iniziano a ricucire lo strappo. Dal canto suo la Folgore smarrisce la via del canestro e al 30’ siamo 51-53, con il sorpasso che si materializza ad inizio ultimo quarto (57-56). Sulle ali dell’entusiasmo Don Bosco tocca il più sei (64-58), mentre la Folgore si innervosisce e sbaglia troppo. Tuttavia i biancoverdi riescono a risalire la china fino al 66-65, ma nei minuti finali i labronici sono implacabili dalla lunetta e la chiudono sul 72-65.