Basket Serie C. Folgore ospita Montevarchi. Un match alla pari, sulla carta

Domani è tempo di un’altra giornata del campionato di Serie C, la quinta, con la Folgore che tornerà davanti al proprio pubblico. Domani alle 18.30, infatti, i biancoverdi riceveranno davanti al proprio pubblico la visita della Fides Montevarchi. Una partita sulla carta alla portata della squadra di coach Samuele Rastelli, sebbene Verdiani e compagni siano ancora fermi a zero punti e i valdarnesi abbiamo 4 punti. Le due vittorie centrate dalla Fidas sono infatti state contro il Bottegone in trasferta e con Altopascio sabato scorso in casa, due formazioni che in classifica hanno entrambe soltanto 2 punti. Gli stessi ottenuti fin qui dall’Us Livorno, grazie proprio al successo su Montevarchi di due settimane fa. Se almeno in teoria, quindi, l’incontro non è certo di quelli proibitivi come gli ultimi disputati contro San Vincenzo e Prato 2000, è altresì vero che la Folgore Selleria Boldrini deve cercare di dare maggior continuità alle proprie prestazioni. In tutte e tre le partite disputate finora, alla prima giornata i biancoverdi hanno osservato il proprio turno di riposo, Ghianè e soci hanno infatti alternato momenti di grande intensità ed ottimo ritmo ad altri con passaggi a vuoto che ne hanno poi inevitabilmente compromesso il risultato. Tutto rientra però nel normale percorso di crescita di una squadra totalmente rinnovata in estate e dall’età media molto giovane.