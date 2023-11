Basket Serie C. Folgore, serve la svolta. Ma a Livorno è dura

Nove sconfitte in altrettante partite. La Folgore Boldrini Selleria Fucecchio va ancora in cerca di quella svolta, che potrebbe finalmente far cominciare anche la stagione dei biancoverdi sotto il profilo della classifica. I ragazzi proveranno a trovare questa ’scintilla’ nell’odierna trasferta al Pala Cosmelli di Livorno contro l’Uappala (palla a due alle 18.15). Un impegno che sulla carta si presenta però decisamente complicato. Con i loro 8 punti, infatti, i labronici sono in scia del gruppetto a quota 10 e non possono permettersi ulteriori passi falsi dopo la caduta di misura dello scorso weekend ad Altopascio. Un ko per 90-89 che ha interrotto una striscia positiva di 3 vittorie consecutive, mentre nel primo mese di gare la formazione di coach Mori aveva rimediato ben 3 sconfitte.